Прогнозируется, что военные из Северной Кореи будут носить российскую форму, поделился постоянный представитель Украины при ООН.

Власти КНДР отправили в Россию тысячи военных, которые проходят обучение на пяти полигонах Восточного военного округа Вооруженных сил РФ, и в состав контингента входят, в частности, три генерала из северокорейского генштаба - начальник главного оперативного управления генерал-майор Шин Гем Чхоль, заместитель начальника - начальник разведывательного управления Ли Чхан Хо и заместитель начальника по операциям специального назначения генерал-полковник Ким Йонг Бок.

Такой информацией поделился постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, сообщил корреспондент "Укринформа". По его словам, на российских полигонах готовят до 12 тысяч военных из Северной Кореи.

Дипломат добавил, что позже из северокорейских солдат планируют сформировать не менее пяти частей или соединений численностью от 2 до 3 тысяч человек каждое.

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По словам Кислицы, одно такое подразделение приравнивается к мотострелковому полку:

"Прогнозируется, что военнослужащие КНДР будут носить российскую форму и будут обеспечены российскими документами, удостоверяющими личность".

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Ранее Сергей Кислица сказал, что северокорейские военные могут начать участвовать против украинских Сил обороны уже в ноябре.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя утверждал, что информация о переброске на российскую территорию солдат из Северной Кореи якобы является "дезинформацией", которая направлена на то, чтобы "оправдать решение НАТО направить свои войска" на украинскую землю.

Переброску военных из КНДР в Россию подтвердили разведки ряда стран, в том числе и Украины. По словам президента США Джо Байдена, отправка северокорейских военных в РФ - опасное событие.

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