У человека хорошее и ясное видение - Шмыгаль о назначении скандального Шкарлета и.о. министра образования

Шмыгаль подчеркнул, что никакого давления со стороны Зеленского по поводу назначения Шкарлета не было.

У новоназначенного и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета хорошее видение философии и стратегии развития образования.

Такое мнение высказал в интервью изданию BBC премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Премьер рассказал, что кадидатуру Шкарлета предложили ректора учебных заведений во время встречи с президентом, при этом он был не единственным предложенным кандидатом. Весомым аргументом в пользу кандидатуры Шкарлета на главу Минобразования, по словам Шмыгаля, был менеджерский опыт.

«Мы имели с ним и формальное собеседование, и разговор об общей философии и стратегии развития образования и науки. У человека хорошее и ясное видение», – подчеркнул Шмыгаль.

Премьер считает, что отказа парламента назначать Шкарлета министром "как такового не было".

Читайте такжеУкраинский ученый заявил, что к нему пришли из СБУ после акции протеста против Шкарлета

"Исполнение обязанностей министра образования и науки – это шанс кандидата проявить себя, свою стратегию, философию, навыки и профессионализм", - заявил он.

При этом он не смог сказать, как долго Шкарлет будет в статусе исполняющего обязанности министра. Но, по его мнению, трех месяцев будет достаточно, чтобы "человек ознакомился с ситуацией и проявил свое видение или профессионализм".

Отдельно Денис Шмыгаль заверил, что назначение Шкарлета не произошло из-за давления Зеленского.

«Президент никогда на меня не давил и не давит ни по каким вопросам», – подытожил премьер.

Как сообщал УНИАН, 25 июня Кабинет министров Украины назначил Шкарлета на должность и.о.министра образования и науки. Также премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что происходит назначение заместителя министра образования и науки.

В тот же день Егор Стадный написал заявление об увольнении с должности заместителя министра образования и науки.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram