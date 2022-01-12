Законопроект партии "За майбутнє" предусматривает для сельских и поселковых общин такой же предельный объем местного и гарантированного долгов, который сейчас действует для городских общин.

Верховная Рада устранит дискриминационные пробелы закона, которые мешают сельским и поселковым общинам развиваться более динамично. В парламенте зарегистрирован законопроект № 6472, который позволит сельским советам привлекать кредитные средства, как это делают сейчас областные и городские советы. Об этом рассказал соавтор законопроекта, народный депутат Анатолий Урбанский (группа "Партия "За майбутнє").

Как отмечает сайт партии "За майбутнє", сегодня в стране насчитывается 1469 территориальных общин, из которых 409 являются городскими, 433 — поселковыми и 626 — сельскими. Но сейчас привлекать кредитные средства имеют право только городские общины, а сельские и поселковые, то есть более 72% общин, такого права лишены. Как отмечает Анатолий Урбанский, зарегистрированный в парламенте законопроект № 6472 должен восстановить справедливость по отношению к селу.

"Лично для меня это в большей степени вопрос восстановления справедливости. Согласно Бюджетному кодексу, городские советы могут осуществлять местные заимствования и предоставлять местные гарантии. Эти инструменты чрезвычайно полезны для общин, особенно если планируется решить какую-то глобальную и наболевшую проблему. Однако для сельских и поселковых советов такой возможности не предусмотрено, а значит, несмотря на то, что, согласно Конституции и действующему законодательству, они имеют одинаковый объем прав с городскими советами, они не могут воспользоваться этими инструментами. Именно с этой несправедливостью и дискриминацией мы с коллегами и предлагаем покончить, позволив сельским и поселковым общинам использовать эти инструменты и осуществлять эффективное управление на своей территории", — отметил Урбанский.

Как подчеркнул представитель группы "Партия "За майбутнє", законопроект предусматривает для сельских и поселковых общин такой же предельный объем местного и гарантированного долгов, который сейчас действует для городских общин, — 200% среднегодового прогнозированного объема поступлений бюджета развития. Таких объемов будет достаточно, чтобы общины имели возможность привлекать средства под необходимые инфраструктурные проекты.

"В каждой общине ситуация разная, соответственно, разными будут и приоритеты. Общим является лишь то, что эти проекты будут дорогостоящими, и без предоставленных нашим законопроектом инструментов реализовать их было бы почти нереально. Мне кажется, что наиболее распространенными практиками, скорее всего, будут замена аварийных водонапорных сетей, проекты в сфере обращения с мусором, а также инвестиционные проекты, которые могут в краткосрочной перспективе привести к серьезным изменениям в обществе, к экономии ресурсов или же получении дополнительного дохода для общины", — рассказал Урбанский.