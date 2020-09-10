По словам Данилова, у власти есть пять вариантов реинтеграции ОРДЛО, которые утвердили перед "нормандской встречей".

В Совете нацбезопасности и обороны отреагировали на заявления представителей Украины на минских переговорах Леонида Кравчука и Витольда Фокина о Донбассе.

Оценку их словам дал секретарь Совбеза Алексей Данилов в эфире канала "Украина 24".

"И Кравчук, и Фокин, которые назначены в ТКГ, имеют свое собственное мнение по тем или иным вопросам. У них есть определенный опыт. Но надо понимать, что это их позиция как человека, как гражданина. Является ли это позицией Украины - я не уверен, по многим вопросам. Потому что я могу сказать: то, что сегодня делает Зеленский, это соответствует решению СНБО от 5 декабря 2019 года", - заявил секретарь СНБО.

Он рассказал, что перед "нормандской" встречей в Париже было заседание СНБО, где было рассмотрено пять вариантов деоккупации ОРДЛО.

"Сейчас в работе первый вариант - политико-дипломатический путь решения ситуации. Это когда работают дипломаты, политики. Мы предпринимаем попытку договориться с Россией, чтобы они ушли из нашего дома. Если нам это не удастся, у нас есть полное право перейти к другим вариантам", - отметил Данилов.

О чем заявляли Фокин и Кравчук

В одном из своих недавних интервью Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части. По его убеждению, с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание. Также он выразил готовность ехать на оккупированную часть Донбасса для переговоров с боевиками, если такое поручение даст президент или парламент. По его словам, эту идею поддерживает и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Кравчук назвал заявление Фокина его личным мнением, добавляя, что тот не советовался и не обсуждал его с делегацией.

9 сентября Кравчук подтвердил, что членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе допустят на совместное "инспектирование" позиций ВСУ в районе поселка Шумы.

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Автор: Юрий Годован