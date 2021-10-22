Также парламент продолжит рассматривать проект госбюджета на 2022 год.

Сегодня Верховная Рада заслушает правительство о ситуации с коронавирусом в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания парламента.

Также Рада сегодня продолжит рассматривать проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год.

Кроме того, в повестке дня на сегодня, в частности, проект постановления о допуске в парламент только вакцинированных, протестированных или переболевших COVID-19 людей.

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Среди прочего, в повестке дня так называемый "ресурсный" законопроект и вопрос об отставке министра экологии.

Как сообщал УНИАН, 21 октября председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "СН") заявил, что во фракции "Слуга народа" есть депутаты, которые считают, что вакцинация от COVID-19 – это "чипизация", и коронавируса не существует.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Таня Поляковская