Сегодня, 20 мая, Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание народного депутата Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака.
Читайте такжеДело Медведчука: суд рассмотрит апелляционные жалобы прокуратуры и адвокатов 21 маяОб этом сообщили в Службе безопасности Украины.
До этого следователи СБУ объявили его в розыск. Это произошло после того, как 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было объявлено о подозрении.
В частности, Медведчук и Козак подозреваются в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
«У СБУ есть аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором. Сейчас продолжается досудебное следствие», - говорится в сообщении.
В комментарии «Сегодня» силовики заявили, что им пока неизвестно, в Украине депутат находится или нет.
Дело Медведчука-Козака: что известно
11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.
Им объявлено подозрение по трем эпизодам:
- незаконная передача РФ газового месторождения;
- предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретное военное подразделение ВСУ);
- проведение подрывной деятельности против Украины – подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Луч».
12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны. Козак находится за пределами Украины.
13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.
18 мая Офис генпрокурора и адвокаты обжаловали круглосуточный домашний арест Медведчука.
Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 миллионов 930 гривень.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram