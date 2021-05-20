До этого следователи объявили нардепа Тараса Козака в розыск.

Сегодня, 20 мая, Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание народного депутата Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака.

Читайте такжеДело Медведчука: суд рассмотрит апелляционные жалобы прокуратуры и адвокатов 21 маяОб этом сообщили в Службе безопасности Украины.

До этого следователи СБУ объявили его в розыск. Это произошло после того, как 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было объявлено о подозрении.

В частности, Медведчук и Козак подозреваются в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

«У СБУ есть аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором. Сейчас продолжается досудебное следствие», - говорится в сообщении.

В комментарии «Сегодня» силовики заявили, что им пока неизвестно, в Украине депутат находится или нет.

Дело Медведчука-Козака: что известно

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено подозрение по трем эпизодам:

незаконная передача РФ газового месторождения;

предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретное военное подразделение ВСУ);

проведение подрывной деятельности против Украины – подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Луч».

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны. Козак находится за пределами Украины.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

18 мая Офис генпрокурора и адвокаты обжаловали круглосуточный домашний арест Медведчука.

Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 миллионов 930 гривень.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц