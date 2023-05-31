1 июня в 14:00 Высший антикоррупционный суд Украины продолжит рассмотрение дела против бывшего главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко.

На своей странице в Facebook Шевченко пригласил журналистов на "показательное судилище":

"Приглашаю журналистов оценить "незаангажированность" и "беспристрастность" следственного судьи Мовчан Н. В., которая безапелляционно отклонила все ходатайства стороны защиты, а все мои попытки приобщиться к процессу и защитить себя в формате видеоконференции проигнорировала. От гражданского общества такие грубые нарушения процессуальных прав в стиле времен Януковича не скрыть. Сторона обвинения понимает это, поэтому всеми правдами и неправдами пытается перевести дело в заочный режим".

Видео дня

Он акцентировал на важности не допустить того, "чтобы систему правосудия снова превратили в орудие политической расправы и сведения счетов с оппонентами".

Заседание ВАКС состоится 1 июня, 14:00, ул. Крещатик, 42А, Киев.