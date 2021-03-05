В офисе президента убеждены, что санкции должны действовать до полного возвращения оккупированных Крыма и отдельных районов Донбасса под контроль Украины.

В Офисе президента Украины ожидают от администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена введения нового санкционного режима против Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко сказала во время онлайн-дискуссии "План действий Байдена в отношении Украины", организованной американской неправительственной организацией "Атлантический Совет" и наблюдательным советом "Ялтинской Европейской Стратегии" (YES).

"Будем весьма благодарны, если Соединенные Штаты рассмотрят введение нового всестороннего санкционного режима до тех пор, пока война в Украине не прекратится. И эти санкции на самом деле должны оставаться в силе, пока восточные территории и Крым полностью не вернутся под контроль Украины", - отметила Свириденко, добавив, что важно, чтобы новые санкции распространялись на проект газопровода "Северный поток-2".

По ее словам, чрезвычайно важно, чтобы Соединенные Штаты присоединились к процессу переговоров по Донбассу в нормандском формате и в минском формате, "чтобы сделать их как можно более эффективными".

"Соединенные Штаты, Европейский Союз и Украина должны координировать позицию. Мы должны вместе работать ради защиты демократии, свободы и выступать против авторитарного режима", - заявила Свириденко.

Также она сказала, что Украина стремится укрепить военное сотрудничество между Соединенными Штатами и Украиной, чтобы "увеличить цену за любую новую военную агрессию".

"Мы должны противостоять любым аспектам гибридной войны вместе", - отметила заместитель руководителя ОП и добавила, что речь идет о киберугрозах, противодействии информационным атакам и систематической пропаганде.

Свириденко напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Украину, а также отметила настроенность главы Украинского государства посетить США.

Санкции США против России

6 марта 2014 года президент США Барак Обама подписал указ №13660, который ввел чрезвычайные экономические ограничения в отношении России и ее отдельных граждан.

Впоследствии Обама, а также следующий президент США Дональд Трамп продолжали и расширяли санкции в связи с оккупацией Крыма и событиями на Донбассе.

26 февраля, по случаю Дня сопротивления Крыма российской оккупации президент Джо Байден заявил, что власти США никогда не признают суверенитет России над Крымом и будут поддерживать Украину.

В начале марта Байден продлил еще на год антироссийские санкции, введенные в 2014 году в связи с ситуацией в Украине.

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Автор: Виталий Саенко