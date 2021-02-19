Кроме этого, СНБО ввел санкции к компаниям, которые обслуживают эти самолеты.

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в частности против пяти самолетов, которые осуществляли перелеты по маршруту Киев – Москва, сообщила пресс-служба Офиса президента по итогам сегодняшнего заседания СНБО.

«Решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции к 19 юридическим и 8 физическим лицам, в том числе к пяти самолетам, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев – Москва... Самолеты, на которые наложены санкции, осуществляли свои полеты вопреки нормативно-правовым актам Украины», - сказано в сообщении.

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Также СНБО ввел санкции против компаний, которые обслуживают эти самолеты.

Пресс-служба ОП напомнила, что еще 2 сентября 2015 года СНБО принял решение, которыми были наложены санкции в отношении отдельных российских авиаперевозчиков, а с 25 октября 2015 года правительство полностью прекратило прямое авиационное сообщение между Украиной и Российской Федерацией.

Напомним, ранее в феврале Кабинет министров принял распоряжение о вынесении на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны возможности применения специальных экономических санкций относительно 13 российских авиакомпаний, которые предусматривают полный запрет на транзит ими ресурсов, полеты и перевозки через территорию Украины на три года.

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Автор: Павел Степанец