Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел 22 февраля рассмотрит развитие отношений с Российской Федерацией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Европейский Союз должен быть готов повышать цену для России за ее агрессию и нарушения прав человека.

Как сообщает МИД Украины, сегодня Кулеба провел первый телефонный разговор с министром иностранных дел Эстонской Республики Евой-Марией Лийметс.

Министры обсудили политику ЕС в отношении Российской Федерации накануне заседания Совета министров ЕС, посвященного этой теме. В частности, Кулеба отметил два ключевых факта, которые не позволяют говорить о возможном изменении подходов.

«Первый факт: Москва не сделала ни одного конструктивного шага навстречу нормализации отношений, не дала никаких оснований говорить об изменении действующих пяти принципов политики ЕС в отношении России. Второй факт: сохраняя конструктивную настроенность, ЕС должен быть готов повышать цену для России за нарушение международного права и прав человека», - заявил Кулеба.

Также министр убежден, что санкционные механизмы ЕС за нарушение прав человека должны применяться как к виновным в репрессиях против оппозиции и мирных протестующих в России, так и к виновным в преступных действиях РФ во временно оккупированном Крыму.

«Визит Жозепа Борреля (вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности) в Москву показал, что на европейскую вежливость российская сторона отвечает бесцеремонной грубостью», - отметил он.

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Также Кулеба проинформировал собеседницу о ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины и поблагодарил Эстонию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также режима санкций ЕС против РФ.

Министр приветствует решение Эстонии присоединиться к Крымской платформе и подтвердил приглашение президента Украины Владимира Зеленского президенту Эстонии Керсти Кальюлайд посетить её инаугурационный саммит.

Кроме того, Кулеба приветствует положительный опыт сотрудничества Украины и Эстонии в противодействии угрозам международному миру и безопасности во время непостоянного членства Эстонии в Совете Безопасности ООН, выразил уверенность в дальнейшем тесном сотрудничестве.

Стороны обсудили подготовку ко второй Глобальной конференции по вопросам свободы СМИ (GCMF21), которая состоится в этом году в Эстонии и согласились, что одной из ее важных тем должна стать борьба с дезинформацией, в частности на основе опыта, который Украина получила за годы успешного противодействия российской пропаганде.

Ранее стало известно, что Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов 22 февраля рассмотрит развитие отношений с Российской Федерацией.

Отношения Евросоюза и России: что предшествовало

По итогам недавнего визита в Москву вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия не заинтересована в конструктивном диалоге с ЕС. По его словам, российские власти не хотели использовать его визит для налаживания конструктивного диалога с Евросоюзом.

В Москве Боррель призвал министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова выполнять Минские соглашения по урегулированию войны на Донбассе. Высокий представитель ЕС указал на важность уважения территориальной целостности Украины.

Позже появилось заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России разорвать отношения с ЕС. В частности, Лавров, отвечая на вопрос, идет ли Россия к разрыву с Евросоюзом, заявил: "Исходим из того, что мы готовы. Мы соседи. Если брать коллективно, они по-прежнему наш крупнейший торговый, инвестиционный партнер. Многие компании здесь работают, сотнями, тысячами исчисляются совместные предприятия. Если бизнес взаимовыгодный, мы будем его продолжать". Он убежден, что РФ сейчас с военной точки зрения стала полностью самодостаточной.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СМИ якобы исказили смысл заявлений Лаврова. Он пояснил, что речь идет о том, что Россия должна быть готова "к каким-то рестрикциям, к каким-то ограничениям и другим недружественным проявлениям".

В МИД Германии заявили, что удивлены словами Лаврова и считают такие высказывания "странными". А в Брюсселе заявили, что расценивают действия Москвы как нежелание идти на диалог и сотрудничество.

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Автор: Виталий Саенко