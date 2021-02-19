Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Европейский Союз должен быть готов повышать цену для России за ее агрессию и нарушения прав человека.
Как сообщает МИД Украины, сегодня Кулеба провел первый телефонный разговор с министром иностранных дел Эстонской Республики Евой-Марией Лийметс.
Министры обсудили политику ЕС в отношении Российской Федерации накануне заседания Совета министров ЕС, посвященного этой теме. В частности, Кулеба отметил два ключевых факта, которые не позволяют говорить о возможном изменении подходов.
«Первый факт: Москва не сделала ни одного конструктивного шага навстречу нормализации отношений, не дала никаких оснований говорить об изменении действующих пяти принципов политики ЕС в отношении России. Второй факт: сохраняя конструктивную настроенность, ЕС должен быть готов повышать цену для России за нарушение международного права и прав человека», - заявил Кулеба.
Также министр убежден, что санкционные механизмы ЕС за нарушение прав человека должны применяться как к виновным в репрессиях против оппозиции и мирных протестующих в России, так и к виновным в преступных действиях РФ во временно оккупированном Крыму.
«Визит Жозепа Борреля (вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности) в Москву показал, что на европейскую вежливость российская сторона отвечает бесцеремонной грубостью», - отметил он.
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Также Кулеба проинформировал собеседницу о ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины и поблагодарил Эстонию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также режима санкций ЕС против РФ.
Министр приветствует решение Эстонии присоединиться к Крымской платформе и подтвердил приглашение президента Украины Владимира Зеленского президенту Эстонии Керсти Кальюлайд посетить её инаугурационный саммит.
Кроме того, Кулеба приветствует положительный опыт сотрудничества Украины и Эстонии в противодействии угрозам международному миру и безопасности во время непостоянного членства Эстонии в Совете Безопасности ООН, выразил уверенность в дальнейшем тесном сотрудничестве.
Стороны обсудили подготовку ко второй Глобальной конференции по вопросам свободы СМИ (GCMF21), которая состоится в этом году в Эстонии и согласились, что одной из ее важных тем должна стать борьба с дезинформацией, в частности на основе опыта, который Украина получила за годы успешного противодействия российской пропаганде.
Ранее стало известно, что Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов 22 февраля рассмотрит развитие отношений с Российской Федерацией.
Отношения Евросоюза и России: что предшествовало
- По итогам недавнего визита в Москву вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия не заинтересована в конструктивном диалоге с ЕС. По его словам, российские власти не хотели использовать его визит для налаживания конструктивного диалога с Евросоюзом.
- В Москве Боррель призвал министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова выполнять Минские соглашения по урегулированию войны на Донбассе. Высокий представитель ЕС указал на важность уважения территориальной целостности Украины.
- Позже появилось заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России разорвать отношения с ЕС. В частности, Лавров, отвечая на вопрос, идет ли Россия к разрыву с Евросоюзом, заявил: "Исходим из того, что мы готовы. Мы соседи. Если брать коллективно, они по-прежнему наш крупнейший торговый, инвестиционный партнер. Многие компании здесь работают, сотнями, тысячами исчисляются совместные предприятия. Если бизнес взаимовыгодный, мы будем его продолжать". Он убежден, что РФ сейчас с военной точки зрения стала полностью самодостаточной.
- При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СМИ якобы исказили смысл заявлений Лаврова. Он пояснил, что речь идет о том, что Россия должна быть готова "к каким-то рестрикциям, к каким-то ограничениям и другим недружественным проявлениям".
- В МИД Германии заявили, что удивлены словами Лаврова и считают такие высказывания "странными". А в Брюсселе заявили, что расценивают действия Москвы как нежелание идти на диалог и сотрудничество.
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