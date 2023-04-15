Под новые новые ограничения попали ряд граждан России, Беларуси и Украины.

Президент Владимир Зеленский своими указами ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении 438 физических лиц и 254 юридических. Соответствующие два указа, подписанные сегодня главой государства.

Так, согласно указу №227/2023, президент ввел в действие решение о применении и внесении изменений в персональные санкции в отношении 351 физического лица - граждан РФ и 254 юридических лиц.

Также указом №228/2023 президент ввел в действие решение о применении персональных санкций в отношении 87 физических лиц, среди которых граждане как России, Беларуси, так и Украины.

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В частности, санкции применены к дочери министра обороны РФ Сергея Шойгу – Ксении, российским спортсменам Илье Авербухе и Светлане Хоркиной. В списке также министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук. Санкции введены на разный период – 5, 10 и 50 лет.

Санкции Украины против России - что известно

7 апреля Зеленский в вечернем обращении сообщил, что аппарат Совета национальной безопасности и обороны вместе с правительством готовят новый мощный санкционный список лиц, работающих на агрессию.

В частности, 1 апреля президент Украины вел в действие решение Совета Нацбезопасности и обороны от 1 апреля 2023 года Украины о применении санкций еще до 380 юридических и более 270 физических лиц преимущественно из РФ.

Санкции применены в том числе к экс-президенту компании "Мотор Сич", экс-нардепу Вячеславу Богуслаеву и экс-руководителю Управления МВД Украины в Черкасской области Владимиру Липандину.

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