Сегодня вечером СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что шаги украинской власти, имея в виду санкции, будут продолжаться.

Об этом он рассказал на брифинге 19 февраля.

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"Мы считаем, что все, что происходило с 91-го года, когда кто-то что-то украл из (собственности – УНИАН) украинского государства, он должен положить все это на место. Не имеет значения, прикрывается ли он депутатским мандатом, или какой-то другой преференцией, мы не собираемся останавливаться на этих вещах", – сказал он.

Данилов подчеркнул, что Украина будет возвращать незаконно утраченные активы.

"И все решения СНБО будут приняты. Не имеет значения, будут ли там депутаты, или иные граждане, мы собственность украинского народа никому раздавать не позволим", – подытожил секретарь СНБО.

Что предшествовало

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о применении санкций против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

По словам Данилова, санкции будут наложены на граждан Украины Оксану Марченко, Виктора Медведчука, Наталью Лавренюк и граждан РФ Сергея Лисогора, Александра Масленка, Михаила Попова, Константина Вацьковского, Виталия Донченко.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, секретарь СНБО сообщил, что санкции накладываются на все имущество и активы, которые в подчинении Медведчука и его жены.

Что было раньше

2 февраля СНБО принял решение о введении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука "112 Украина", NewsOne, ZIK. В тот же день Зеленский ввел в действие это решение.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что решение ввести санкции против этих телеканалов не касается вопроса свободы слова, а направлено на борьбу с информационным терроризмом против Украины. Позже он добавил, что и против других телеканалов, в случае наличия доказательств работы на врага, будут введены санкции.

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Автор: УНИАН