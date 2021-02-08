Сейчас лицензии трех телеканалов не действуют, подчеркнул заместитель председателя Нацсовета.

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания Украины рассказали, почему санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака повлияли на работу трех его телеканалов и что с ними будет дальше.

По словам заместителя главы Нацсовета Валентина Коваля, вопрос свободы слова не является главным в ситуации с введением санкций. Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Когда мы говорим о свободе слова, то забываем, что это инструмент для доказательства своего мнения. В этом случае у нас была ситуация, когда три достаточно сильных телеканала высказывали позицию, которая крайне отличается от точки зрения тех, кто считает Украину самостоятельным государством. Очень отличается от мнения тех, кто думает, что Украина должна иметь свою точку зрения на то, что происходит на ее территории рядом с нами", - рассказал он.

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По словам Коваля, сейчас лицензии трех каналов Козака прекращены.

"Лицензии прекращены на пять лет, это следствие того, что прекращена любая экономическая деятельность человека, которая является конечным бенефициаром, господина Козака. Мы имеем не попытку что-то сделать со свободой слова, а попытку бороться с человеком, против которого у СБУ и СНБО есть достаточно причин прекратить любую деятельность. Это решение затронуло каналы лишь потому, что они являются частью его активности", - пояснил он.

"На этой неделе будет очередное заседание, на котором мы будем рассматривать нарушения, которые были у этих каналов в течение последнего времени, и будем рассматривать нарушения всех каналов. Мы не считаем, что прекращение их вещания приведет к тому, что мы забудем о них. Мы продолжим следить за тем, что они делают. Только за 2020 год было более 20 санкций против этих трех каналов", - добавил чиновник.

Санкции против Козака и его телеканалов: что известно

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

4 февраля стало известно, что два человека в Верховном суде обжаловали указ президента о блокировании телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK.

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Автор: УНИАН