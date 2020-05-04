"Будет помогать правительству": Саакашвили на днях получит должность - СМИ

Какую должность получит политик - точно не известно.

Бывший президент Грузии и руководитель Одесской ОГА Михеил Саакашвили на днях получить официальную должность в Украине.

Об этом УП сообщили собеседники в Офисе президента.

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"В ближайшие дни его (Саакашвили - УНИАН) назначат. Мы не можем пока говорить, кем его назначат, ведь об этом должен сказать президент… Могу только сказать, что он будет помогать работать правительству", - поделился собеседник.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьер-министром по вопросам реформ.

По данным СМИ, во фракции «Слуга народа» после долгих переговоров удалось собрать 140-170 голосов за назначение Саакашвили. После этого Кабинет министров Украины отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам.

Позже стало известно, что Саакашвили может войти в Национальный совет реформ.