Омбудсмен Людмила Денисова подчеркнула, что отказ от еды является угрозой его жизни.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что экс-президент Грузии, председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили отказался от любой медицинской поддержки.

Об этом Денисова сообщила в Telegram.

"Только что мне стало известно, что гражданин Украины Михеил Саакашвили, который содержится в пенитенциарном учреждении № 12 г. Рустави и голодает 27-й день, отказался от всякой медицинской поддержки", - написала она.

Омбудсмен подчеркнула, что отказ от еды является угрозой его жизни.

"В случае ухудшения состояния здоровья Михеила, прошу неотложного реагирования и оказания профессиональной медицинской поддержки в гражданском медицинском учреждении", - добавила она.

Михеил Саакашвили, имеющий гражданство Украины, заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов. 1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск - он не был на родине последние 8 лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам, среди которых - незаконное пересечение границы. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

Президент Владимир Зеленский заверил, что все профильные институты будут работать над вопросом возвращения Саакашвили в Украину.

Автор: Антонина Доломанжи