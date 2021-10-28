Украина и Швейцария достигли важной договоренности относительно путешествий.

Украина и Швейцария договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместной с федеральным советником, вице-президентом и главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом пресс-конференции.

"Рад анонсировать, что мы договорились о признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 для свободных и безопасных путешествий граждан и бизнеса. Обмен нотами уже состоялся", – рассказал Кулеба.

Читайте такжеДания неожиданно упростила условия въезда для украинцевНапомним, 13 сентября Кабинет министров принял изменения в постановление № 1236, устанавливающее новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

В частности, принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат имеет две опции (так называемые "желтый" или "зеленый"). Так называемый "желтый" сертификат имеет информацию о первой прививке, а "зеленый" – о полном курсе.

19 августа Европейский Союз официально признал соответствие европейским украинских COVID-сертификатов, сгенерированных в приложении "Дия".

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Автор: Леся Лещенко