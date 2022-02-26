Советник председателя ОП подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский "категорически не приемлет любые неприемлемые для Украины условия и ультиматумы - только полноценные переговоры".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что россияне пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

"Любая война неизбежно завершается переговорами", - подчеркнул он.

По словам Арестовича, Украина услышала переговорную позицию, которую обозначили в Москве.

"Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу переговорную позицию. Поэтому их комментарии о том, что мы якобы отказались от переговоров, это просто часть их тактики", - считает он.

Советник главы ОП добавил, что россияне пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала.

"Ясно, что нужен другой подход. Переговоры должны базироваться на здравом уме и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины", - сказал он.

Арестович подчеркнул, что своим сопротивлением украинцы доказали, что "загнать нас в тупик – это нереалистичная амбиция".

"Ну а ложь россиян о том, что якобы у их сил был приказ остановиться, опровергает сама реальность, которую видел весь мир в ночь на пятницу. И сегодня утром. Бои были жестокими, по максимальной интенсивности", - добавил он.

По словам Арестовича, президент Украины Владимир Зеленский "категорически не приемлет любые неприемлемые для Украины условия и ультиматумы - только полноценные переговоры".

Как сообщал УНИАН ранее, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона якобы отказалась от переговоров с РФ.

Позже в Офисе президента прокомментировали заявления России о якобы отказе Украины от переговоров.

"Неправда, мы открыты для реалистичных предложений по деэскалации", - подчеркнул собеседник УНИАН в Офисе президента.