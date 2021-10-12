По словам Ирины Верещук, фракция уже обсуждала ее кандидатуру вместо Андрея Тарана.

Нардеп Ирина Верещук готова возглавить Министерство обороны вместо Андрея Тарана и утверждает, что фракция уже обсуждала ее кандидатуру.

Об этом она заявила на канале "24" 12 октября.

Верещук подтвердила, что имеет амбиции стать министром обороны, и надеется, что коллеги ее поддержат, если будет такая воля президента Владимира Зеленского.

"У меня нет "хочу" или "не хочу". Мы пришли за плечами президента, но должны брать на себя ответственность", - сказала Верещук.

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Нардеп считает себя подходящим кандидатом на должность, поскольку имеет высшее военное образование, а ее муж – военный.

"Я хорошо знаю, куда иду и понимаю, какой для меня это составит риск – репутационный, политический и психологический. Кто-то должен это делать", - добавила "слуга народа".

Также она отметила, что к Тарану сейчас есть немало претензий, поэтому он должен отвечать за свои действия.

Как уже писал УНИАН, Ирина Верещук уже не впервые заявляет о готовности возглавить Министерство обороны. Летом она также говорила, что это решение исключительно зависит от Зеленского как Главнокомандующего. Сейчас она возглавляет подкомитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Автор: Станислав Кожемякин