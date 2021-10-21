21 октября Дмитрий Гордон отмечает свой день рождения.

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон сегодня отмечает свое 54-летие. В честь праздника УНИАН собрал лучшие поздравления этому "крепкому орешку".

Сейчас Дмитрия Гордона все знают как лысого известного журналиста, который берет интервью у тысячи разных людей. А вот в юности он был совсем не лысый. Более того, журналист отращивал бороду и усы.

Также он активно ведет свои социальные сети, публикуя фото как с работы, так и с отдыха. В этот раз он показал себя крупным планом и поздравил себя с днем рождения. Первой отреагировала его супруга Алеся Бацман, оставив под постом "сердечко".

"Дмитрий, может сделать в Украине выходной, в честь вашего дня рождения?", "День рождения Гордона - национальный украинский праздник", "Поздравляю" Чтобы чл*н стоял и деньги были", "Дмитрий, вы бессмертный?", "С днем рождения, легенда", "Титан мысли! С Днем Рождения", "Счастья и радости желаю вам и вашей лысине", "С Днем омоложения", "Самый красивый и умный мужчина в моей ленте. С днем рождения", - пишут поклонники.

Отметим, Гордон достаточно самовлюбленный и очень уверенный в себе. В 2020 году он выпустил конфеты с собой на обложке, они получили название "Гордон в шоколаде". В планах журналиста - выпуск мороженого "Гордон на палочке" и чая "Гордон".

Также он является обладателем двух "Золотых кнопок YouTube" за превышающее миллион количество подписчиков на его YouTube-каналах "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона".

Что касается личной жизни, то она у него не менее насыщенная. Известно, что у него было четыре жены. От первого брака у него есть 29-летний сын Ростислав, от второго брака - 26-летний сын Дмитрий, от третьего брака - 22-летняя дочь Елизавета и 20-летний сын Лев, от четвертого брака с Алесей Бацман - 9-летняя дочь Санта, 5-летняя дочь Алиса и 2-летняя дочь Лиана.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон смутил новой внешностью.

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Автор: Диана Могилевич