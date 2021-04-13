Алексей Данилов отмечает, что Украина стремится найти решение конфликта на востоке политико-дипломатическим путем.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у Украины на сегодняшний день нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем.

Как сообщает пресс-служба Совета нацбезопасности, об этом Данилов заявил во время встречи с руководителями дипломатических представительств стран - членов Европейского Союза.

Во время встречи стороны обсудили актуальную ситуацию с безопасностью в регионе, в частности, в контексте эскалации российской гибридной агрессии на востоке Украины.

Данилов отметил, что Украина стремится решить конфликт на востоке прежде всего политико-дипломатическим путем.

"У Украины на сегодняшний день нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем, наша задача - решить конфликт исключительно политико-дипломатическим путем. Все остальное - это чисто информационная война Российской Федерации, которую они ведут не только на нашей территории, но и во всей Европе", - сказал секретарь СНБО.

По его словам, бороться с вражеской дезинформацией и пропагандой призван недавно созданный при СНБО Центр противодействия дезинформации.

Читайте такжеГенсек НАТО призвал Россию остановить наращивание войск у границ Украины

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров