Необходимо ужесточение санкций против России, разрыв отношений со страной, пошедшей на радиационный шантаж.

Россия очень хорошо чувствует силу на поле боя, поэтому нужна дальнейшая поддержка Украины оружием, снарядами, финансами.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в выступлении-видеообращении во время международного экономического форума "Амброзетти".

"Должны подтверждаться действиями все слова по поддержке Украины оружием, снарядами, финансами, пока идет эта война. Россия не понимает слов мира. Но очень хорошо чувствует силу на поле боя", - подчеркнул он. Видео дня

По его словам, сила должна быть за Украиной, за свободным миром.

Зеленский добавил, что необходимо ужесточение санкций против России, разрывание отношений со страной, пошедшей на радиационный шантаж.

"Сила должна быть и за бизнесом, прежде всего Европы. Репутация ни одной из компаний не выдержит лучевой болезни. Поэтому следует немедленно разрывать отношения со страной, которая пошла на радиационный шантаж. И не ждите катастроф, чтобы принимать решения, переходите к прогнозируемым партнерам. Украина – именно такой партнер", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский подчеркнул, в этой войне российские ракеты бьют по украинской земле и ежедневно гибнут люди.

Он напомнил, что 379 украинских детей убиты в результате российских ударов, еще более 735 - ранены. Зеленский добавил, что все вместе в Европе и в свободном мире "мы имеем силу, чтобы закончить эту войну", а значит, со временем, можем перейти к гораздо более содержательным экономическим отношениям.

Как сообщал УНИАН, президента Владимира Зеленского призвали признать российскую армию международной террористической организацией.

Вас также могут заинтересовать новости: