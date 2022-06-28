По словам французского лидера, поддержка Украины и санкции против РФ будут действовать столько, сколько нужно.

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что война в Украине завершится до конца года. По его словам, Россия не может и не должна выиграть.

Об этом Макрон заявил во время общения с прессой на полях саммита G7.

"Россия не может и не должна выигрывать. Наша поддержка Украины и наши санкции против России продлятся столько, сколько нужно, и с необходимой интенсивностью - ближайшие недели и месяцы. Я думаю, что можно приветствовать храбрость украинского президента, украинцев и их армии. Что касается цели конца года, прошло 4 месяца войны, конец года еще далеко. Но никто не подпишется под тем, что война закончится в ближайшие недели или месяцы. Я очень надеюсь, что это произойдет до конца года. С уверенностью, что Россия не может и не должна выиграть", - заявил Макрон.

Французский лидер отметил, что единственная цель агрессии России - сокращение территории Украины. Он добавил, что санкции против страны-агрессора будут продолжены, а европейская поддержка Украины продлится столько, сколько нужно.

"Мы продолжим санкции, продолжим поддерживать Украину и ее людей, чтобы одержать полную победу Украины и переговоров в то время и на тех условиях, которые выберут сами украинцы", - добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет завершить развязанную Россией войну до конца 2022 года.

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