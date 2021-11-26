Президент рассказал, какие сигналы поддержки получает Украина от стран-партнеров.

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия должна публично заявить, что не готовит полномасштабного вторжения в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины".

Комментируя обострение ситуации с Россией, президент сказал: "Мы не только публично, но и не публично получили информацию (очень прямую) от США, Великобритании, Турции, стран Евросоюза, Канады, что они в любом случае на нашей стороне, и будут нас поддерживать. Если что-то начнется. Как это будет на практике - я не знаю: четких таких вещей я не получал. Все сигналы мы получаем, здесь нет секретов".

"Я считаю, если они не думают об эскалации, то мне кажется, россияне и президент РФ должны публично сказать, что не планируют... Публично, что Россия не готовит полномасштабное вторжение в Украину. Мне кажется, этот сигнал сейчас был бы важен", - добавил он.

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Кроме того, глава государства отметил, что рассчитывает на несколько форматов переговоров с РФ.

"Я здесь рассчитываю на несколько форматов. Есть нормандский формат. Об этом говорит французская сторона. Она хочет дальше давить на Россию, чтобы у нас состоялось заседание "четверки" уже с новым канцлером. Параллельно мы ожидаем от переговоров США и РФ. Мы понимаем, что без Украины решение об Украине не принимается, но одним из главных вопросов все равно будет Украина. Мы там видим другой формат, также параллельный формат переговоров", - сказал он.

Также Зеленский не исключил, что в ближайшее время состоятся переговоры глав администраций президентов Украины и России, но, по его словам, еще неизвестно, в каком формате - встрече или ином.

Скопление российских войск на границе с Украиной

Как сообщал УНИАН, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Автор: Леся Лещенко