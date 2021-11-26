По словам президента, Кремль создает для этого энергетический и миграционный кризис.

Россия делает все для того, чтобы украинский вопрос не был главным в повестке дня в мире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона.

По его словам, происходит "гибридная такая история", что Россия "очень сильно делает все для того, чтобы тема Украины потеряла актуальность, мол, подождите с Нормандией, подождите с этой Украиной – вот вам энергетика, подождите Европа – вот вам, пожалуйста, и миграционный кризис из Беларуси".

Зеленский отметил, что на самом деле обещали развитие переговоров по вопросу оккупации части Донбасса в "нормандском формате", но свои коррективы внесла пандемия COVID-19 и энергетический кризис в мире.

Читайте такжеЗеленский: у украинцев в голове нет идеи нападать на Россию"Будет ли результат дипломатического пути с привлечением США, я считаю, мы увидим", - добавил президент.

На уточнение журналиста, когда именно, Зеленский ответил: "Увидим, я не влияю на некоторые вещи и на некоторые встречи".

Также Зеленский подчеркнул, что Украина в любом случае должна рассчитывать на себя. "Одно мы понимаем точно, что будет у нас или не будет у нас поддержка, – мы должны рассчитывать на себя", - сказал он.

По словам главы государства, несмотря на то, будет ли эскалация конфликта и будет ли "Минск", или его не будет, "у нас должна быть очень сильная армия, и мы должны быть готовы к защите".

Также Зеленский сказал, что не поддерживает позицию тех политических сил, которые считают, что необходимо идти военным путем и освобождать территории. По его словам, необходимо искать дипломатический путь к решению конфликта на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, с конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. Особенно напряженная ситуация в последнее время наблюдалась на польско-белорусской границе – сотни мигрантов с помощью белорусских силовиков ежедневно пытались прорваться через границу из Беларуси в Польшу.

Скопление российских войск на границе с Украиной

Как сообщал УНИАН, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Автор: Надя Пришляк