Речь идет об освобождении всех территорий, которые захватила Россия, включая Крым.

В 2023 году Украина может вернуть все захваченные Россией территории. Военные называют две возможные даты окончание войны, одна из них оптимистична, вторая - реалистичная.

Как заявил в интервью OBOZREVATEL военный эксперт Владислав Селезнев, об окончании войны в этом году говорят глава Главного управления разведки генерал Кирилл Буданов, экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес, экс-спецпредставитель США в Украине Курт Волкер и другие должностные лица.

"Все эти должностные лица определяют две возможные даты полного освобождения Украины. Первая дата, которая кажется мне слишком оптимистичной – это конец мая этого года. Вторая дата - август. Она кажется мне более реальной", - отметил эксперт.

Впрочем, он подчеркнул, что каждый из этих должностных лиц отмечает, что полное освобождение возможно при условии сохранения санкционной политики коллективного Запада в отношении РФ и соответствующих поставок вооружения, техники и боеприпасов для нужд украинских Сил обороны.

Селезнев отметил, что сегодня налицо все предпосылки, чтобы озвученные военными чиновниками дать стали реальностью. Этому способствуют стагнация российского военно-промышленного комплекса, неэффективность российских генералов и колоссальные потери российских оккупантов.

"Причем речь идет именно о стопроцентном освобождении нашей территории в пределах 1991 года", - подчеркнул эксперт.

Селезнев подчеркнул, что важной составляющей победы являются именно поставки Украине вооружения. Ранее главком Залужный заявил, что для этого Украине необходимо 300 танков, 600-700 бронированных машин и 500 артиллерийских орудий и боеприпасов к ним.

В то же время Селезнев замечает, что нельзя считать все движения РФ бесперспективными, в том числе и проведение частичной мобилизации.

Хоть "мобики" и не обучены воевать, но могут повысить боевые возможности врага. Однако Россия столкнется с другой проблемой - снарядным голодом.

"Конечно, путинская Россия будет пытаться найти какие-то варианты, чтобы изменить ход войны в свою пользу, но соотношение экономического потенциала стран, входящих в группу "Рамштайн" 50+ и Российской Федерации, даже с учетом стран-союзников, стран-сателлитов, не в пользу российской оккупационной армии. А это значит, что мы снова выходим на ту же позицию, с которой начали наш диалог. Украина в этом году победит, сроки указаны. Последний аспект, который остается открытым, - цена этой победы, какими силами и ресурсами Украина будет расплачиваться за нее - человеческими, техническими и экономическими", - подытожил эксперт.

Когда закончится война в Украине: прогнозы

По прогнозу руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, боевые действия в Украине должны закончиться к лету следующего года. Для начала ВСУ выйдут на границы Украины в 1991 году. А после окончания войны в Украине начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней РФ.

Экс-командующий армии США Бен Ходжес также прогнозировал, что вопреки замедлению темпа контрнаступления ВСУ на разных участках фронта, полная деоккупация Украины будет осуществлена до лета 2023 года. Он уверен, что Украина вернет все свои территории, включая Крым. Ходжес добавил, что для более быстрого освобождения своих территорий Украина нуждается в танках от союзников, а озвученные риски, связанные с их поставкой, являются преувеличенными и должны отойти на второй план.

Заместитель Министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявлял, что война РФ против Украины может закончиться к концу весны 2023 года. Он сказал, что существует военный вариант освобождения Крыма с определенным сочетанием сил, ресурсов и не только. Но поспособствовать нашему успеху с Крымом может также и феномен "черного лебедя" - неожиданное для расчетов событие, которого никто не ожидал и с которым может столкнуться Россия внутри.

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