Он рассказал о своих первых шагах на посту министра обороны.

Новоназначенный министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что необходимо для возвращения оккупированного Донбасса и Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на заседании парламента как кандидат на должность министра, он отметил: "Сильная армия - это один из крупнейших дипломатических аргументов в мирном процессе. Хотим мира? Хотим вернуть Крым и оккупированные территории Донетчины и Луганщины? Надо повышать обороноспособность и устойчивость страны".

Резников подчеркнул, что военная дипломатия в партнерстве с Министерством иностранных дел Украины будет одним из приоритетов Украины.

Он подчеркнул, что необходимо усиление сотрудничества с НАТО.

Читайте такжеЛерос в Раде показал Зеленскому неприличный жест рукой (видео)Также, по его словам, необходимо в министерстве изменить подход к кадровой политике.

Резников отметил, что первым его шагом на посту министра обороны будет полный аудит министерства, анализ документооборота.

"Украинская бумажная армия должна остаться в прошлом", - сказал он.

Резников подчеркнул также, что должны быть изменены подходы к оборонным закупкам.

Новый министр обороны

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 ноября, Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны Украины.

За данное решение проголосовали 273 народных депутата.

До избрания Алексей Резников работал вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (с 4 марта 2020 до 3 ноября 2021 года).

Автор: Надя Пришляк