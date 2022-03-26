Президент США Джо Байден тоже должен встретиться с Кулебой и Резниковым.

Министры иностранных дел и обороны Дмитрий Кулеба и Алексей Резников в Варшаве проводят встречу с американскими коллегами - государственным секретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином.

Об этом глава МИД Украины сообщил в микроблоге Twitter.

"Этот специальный формат "2+2" позволяет нам искать практические решения в политической и сфере безопасности для того, чтобы укреплять способность Украины давать отпор российской агрессии", - заявил Кулеба.

Как сообщают американские журналисты в Twitter, и в частности корреспондент CNN Кейтлан Коллинс, президент США Джо Байден тоже должен встретиться с Кулебой и Резниковым.

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