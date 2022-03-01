Для защиты Украины продолжает поступать большое количество помощи от партнеров.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что решение о предоставлении Украине боевых самолетов международными парнерами вышло на финальную стадию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

Глава МИД подчеркнул, что получение Украиной масштабной военной помощи - это абсолютный первый приоритет для украинской дипломтаии сейчас.

В частности, для защиты Украины продолжает поступать большое количество помощи от партнеров: от бронежелетов и касок, до переносных ракетно-зенитных комплексов и противотанковых установок.

"Дипломаты вместе с военными прорабатывают усиление воздушных сил Вооруженных сил Украины поставкой боевых самолетов. Я вам скажу откровенно, что даже я еще 30 часов назад сомневался в том, что это нам удастся. Но это уже удалось, и эти решения уже на финальной стадии", - подчеркнул Кулеба.

Он сказал, что не может называть все страны и раскрывать большие подробности, откуда эта помощь поступает из соображений безопасности.

Кулеба отметил, что в ближайшие часы украинская оборона будет укреплена большой партией противотанковых гранатометов Javelin и гаубиц, стрелковым оружием, средствами индивидуальной защиты, переносным зенитно-ракетным комплексами, 5 тысячами гранатометов, противовоздушным системами, современными снайперскими винтовками, боеприпасами, шлемами, бронежелетами, большой партией "Стингеров" и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель отметил, что отдельные страны-члены ЕС предоставят Украине боевые самолеты.