Депутат из "СН" считает, что Зеленский готов к "суперрадикальным мероприятиям".

До понедельника в профильный комитет Рады может поступить не менее 10 законопроектов по оптимальным вариантам решения ситуации вокруг скандального решения Конституционного суда.

Читайте такжеКонституционный суд совершил мятеж и расшатывает государственность - секретарь СНБО

Об этом в эфире Украина 24 сообщил депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский.

По его словам, Зеленский готов к "суперрадикальным мероприятиям".

"Думаю, к понедельнику мы будем иметь не менее 10 проектов (от разных политических сил) с различными концепциями решения этого вопроса. Я убежден, что Рада на следующей неделе большую часть времени посвятит именно этому вопросу, чтобы исправить решение КСУ", – сказал он.

Монастырский добавил, что в профильном комитете уже разрабатывают соответствующий законопроект.

Скандальное решение КСУ по незаконному обогащению: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ в Единый реестр электронных деклараций.

Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН