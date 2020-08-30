Арахамия назвал этот процесс "инвестициями в себя".

Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия объяснил, почему средства из фонда борьбы с коронавирусом тратят на строительство дорог в Украине.

По словам Арахамии, это - "инвестиции в самих себя", заявил он в эфире канала "Украина 24".

"Если бы мы их не потратили, то тогда бы не делали дороги и потом одалживали на дороги. То есть эти деньги мы бы все равно одалживали, только пустили бы не на коронавирус, а на дороги", - пояснил депутат.

Он добавил, что в Украине "деньги должны работать".

"Каждая гривня, которая вложена в дороги, шесть гривен приносит в течение четырех лет в бюджет. Это инвестиция в самих себя. Мы приближаемся к тому, чтобы в этом году сделать 4 200 км, это исторический рекорд, а программа - за пять лет сделать 20 тыс. км", - сказал глава фракции "Слуга народа".

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Автор: Юрий Годован