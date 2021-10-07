Рада отправила спикера в отставку.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко обвинил Дмитрия Разумкова в желании стать отдельным национальным политиком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Корниенко сказал на заседании парламента во время рассмотрения вопроса об отзыве Разумкова с должности председателя ВР.

Он отметил, что Разумков хочет стать "отдельным национальным политиком и мы это уже поняли". При этом добавил, что только не понятно, за какие принципы выступает Разумков.

По словам Корниенко, для того, чтобы Разумков понял, на какой он стороне, к нему есть вопросы, в частности: "Является ли врагом Украины Виктор Медведчук?", "Являются ли враждебно настроенными к Украине пророссийские телеканалы, которые были закрыты решением СНБО?, "Является ли так называемый фанат Разумкова Анатолий Шарий человеком, который действует вопреки украинским интересам?".

Корниенко отметил, что если Разумков на эти три вопроса отвечает "да", то почему он не поддерживал санкции на СНБО. По словам Корниенко, Разумков не понимает, какую страну должен строить. Корниенко подчеркнул, что Разумков решил, что "собственные политические и даже жизненные амбиции выше командных целей и договоренностей".

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По его словам, Разумков с его точки зрения "отступил от общих принципов и больше не является членом нашей команды и не может представлять партию на такой высокой должности". Корниенко обвинил Разумкова в том, что в парламенте работал принцип "друзьям и себе все, а врагам – Регламент", намекая на то, что некоторые близкие к председателю ВР председатели комитетов имели возможность для включения их законопроектов в повестку дня.

Также он обвинил Разумкова в двойных стандартах, поскольку тот выступал против существования и. о. министра в течение долгих сроков, а сам 15 месяцев не решал вопрос о назначении главы аппарата ВР. Корниенко также обвинил Разумкова в том, что он ничего не сделал для реформирования парламента и что "наш парламент превратился в тормоз для реформ".

Корниенко отметил, что есть большая вина Разумкова в том, что не происходило реформирование Конституционного суда, что возникли проблемы, которые касались электронного декларирования. Он добавил, что возникает вопрос "сможем ли остаться в нормальных отношениях, чтобы не было стыдно проходить по сессионному залу". Депутат подчеркнул, что доверия к Разумкову нет, поэтому ему необходимо "пересесть в зал и слушать следующего председателя ВР".

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Он также обвинил Разумкова в превращении ВР в "парламент времен Литвина". В частности, нардеп отметил, что когда выбирали Разумкова на должность председателя ВР, то речь шла о том, что у него есть политический опыт, но выяснилось, что опыт "играет в разные стороны – иногда помогает работать, а иногда увеличивает различные проявления, которые можно назвать политическим лукавством, политической дворушністю, когда люди начинают говорить одно, делать другое, а иметь целью что-то третье – непонятное и тайное". Он подчеркнул, что в работе Разумкова "лицемерие, лукавство, использование двойных и тройных стандартов" стало предметом торга с политическими оппонентами.

Как сообщал УНИАН, 2 октября в "Слуге народа" сообщили, что собрали необходимое количество подписей депутатов для рассмотрения вопроса об отставке Разумкова с должности председателя ВР.

Сегодня Рада отправила Разумкова в отставку - голоса "за" дали 284 нардепа.

Потенциальным кандидатом на пост руководителя парламента вместо Разумкова является первый вице-спикер Руслан Стефанчук, а на место первого вице-спикера кандидатом называют первого заместителя председателя фракции "СН" Александра Корниенко.

Автор: Надя Пришляк