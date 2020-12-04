Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что закон об ответственности за декларирование недостоверной информации будет подписан в начале следующей недели.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.
Читайте такжеОтказ от уголовной ответственности за недостоверное декларирование в "Слуге народа" объяснили "большей эффективностью"
Говоря о принятом сегодня парламентом законе об ответственности за декларирование недостоверной информации, Разумков отметил: "Я думаю, что в начале следующей недели он будет подписан, передан президенту. И, я надеюсь, что вскоре он будет опубликован и вступит в силу".
Как сообщал УНИАН, 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривала ответственность за недостоверное декларирование.
Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.
Возвращение уголовной ответственности за ложь в декларациях
- 4 декабря Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (№4460-д).
- Законом Уголовный кодекс Украины дополняется статьей 366-2 "Декларирование недостоверной информации".
- Статьей устанавливается, что умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренную законом "О предупреждении коррупции", если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, - наказывается штрафом от 2 тыс. 500 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 42 тыс. 500 до 51 тыс. грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
- Умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренную законом "О предупреждении коррупции", если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 4 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, - наказывается штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тыс. грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или ограничением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
- Также Уголовный кодекс дополняется статьей 366-3 "Непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".
- Согласно ее положениям, умышленное непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом "О предотвращении коррупции", - наказывается штрафом от 2 тыс. 500 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 42 тыс. 500 до 51 тыс. грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
- В Уголовном процессуальном кодексе Украины, в частности, устанавливается, что Высшему антикоррупционному суду подсудны уголовные производства относительно коррупционных уголовных преступлений, предусмотренных двумя этими статьями.
- Досудебное расследование уголовных правонарушений, предусмотренных этими статьями, осуществляют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.
- Законом также вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и в закон "О предотвращении коррупции".
- Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram