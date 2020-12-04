Председатель ВР надеется, что вскоре закон вступит в силу.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что закон об ответственности за декларирование недостоверной информации будет подписан в начале следующей недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Читайте такжеОтказ от уголовной ответственности за недостоверное декларирование в "Слуге народа" объяснили "большей эффективностью"

Говоря о принятом сегодня парламентом законе об ответственности за декларирование недостоверной информации, Разумков отметил: "Я думаю, что в начале следующей недели он будет подписан, передан президенту. И, я надеюсь, что вскоре он будет опубликован и вступит в силу".

Как сообщал УНИАН, 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривала ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Возвращение уголовной ответственности за ложь в декларациях

4 декабря Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (№4460-д).

Законом Уголовный кодекс Украины дополняется статьей 366-2 "Декларирование недостоверной информации".

Статьей устанавливается, что умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренную законом "О предупреждении коррупции", если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, - наказывается штрафом от 2 тыс. 500 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 42 тыс. 500 до 51 тыс. грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренную законом "О предупреждении коррупции", если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 4 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, - наказывается штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тыс. грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или ограничением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Также Уголовный кодекс дополняется статьей 366-3 "Непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".

Согласно ее положениям, умышленное непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом "О предотвращении коррупции", - наказывается штрафом от 2 тыс. 500 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 42 тыс. 500 до 51 тыс. грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В Уголовном процессуальном кодексе Украины, в частности, устанавливается, что Высшему антикоррупционному суду подсудны уголовные производства относительно коррупционных уголовных преступлений, предусмотренных двумя этими статьями.

Досудебное расследование уголовных правонарушений, предусмотренных этими статьями, осуществляют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Законом также вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и в закон "О предотвращении коррупции".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская