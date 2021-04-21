Спикер парламента прокомментировал ситуацию относительно сообщения журналистов о праздновании в ресторане дня рождения жены депутата.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя сообщение о праздновании заместителем председателя фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко в ресторане дня рождения жены, сказал, что ему стыдно за коллег.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время рабочего визита в Волынскую область.

Отвечая на вопрос о ситуации вокруг Тищенко и нецензурном комментарии депутата из фракции "Слуга народа" Данила Гетманцева недавнего поста в соцсетях одной из журналисток, спикер сказал: "Я считаю, что сегодня так делать нельзя. В принципе делать нельзя... Я стараюсь проводить в Верховной Раде политику единых стандартов, двойные стандарты - это всегда путь в никуда".

Разумков отметил, что поскольку государство находится в непростой ситуации и у многих людей не хватает ресурсов для существования, есть также проблемы в медицинской сфере, то представители власти должны это понимать.

Председатель ВР выразил надежду на реакцию фракции об этих событиях.

"Относительно заявлений моих коллег я всегда говорил, что сначала надо думать, а потом уже говорить. Потому что, особенно если ты являешься представителем власти, какое-либо твое слово или выражение, оно воспринимается по-другому... Я считаю, что сегодня как-то с праздниками можно немного отложить, - до тех времен, когда отпраздновать смогут все", - сказал Разумков.

Он отметил, что у его жены на днях будет день рождения, и они будут праздновать дома, в небольшом семейном кругу.

"Думаю, что людям за свои неправильные поступки должно быть стыдно. Я понимаю, что каждый должен отвечать за свое, но мне как председателю парламента за действия некоторых своих коллег стыдно", - добавил Разумков.

Вечеринка Тищенко

По информации СМИ, на днях Тищенко в ресторане отеля устроил вечеринку по случаю дня рождения жены. Полиция начала уголовное производство по факту нарушения политиком карантинных ограничений.

22 апреля фракция "СН" проведет заседание в онлайн-режиме, на котором планируется заслушать информацию о нарушении Тищенко карантинных ограничений.

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Автор: Таня Поляковская