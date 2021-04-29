Соответствующие рекомендации парламенту дал комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, нацменьшинств и межнациональных отношений.

Профильный комитет Рады рекомендовал парламенту по результатам первого чтения принять проект Закона о предотвращении и противодействию антисемитизму в Украине №5109 за основу.

Читайте такжеЗаконопроект о противодействии антисемитизму внесли в повестку дня 5 сессии РадыОб этом сообщает Объединенная еврейская община Украины.

Отмечается, что на заседании комитета была озвучена публичная поддержка законопроекта от посольств Израиля, Германии и США, а также от уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой.

"Альтернативное предложение Мустафы Джемилева отправить законопроект на доработку было отклонено народными депутатами", - говорится в сообщении.

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Автор: Иван Бойко