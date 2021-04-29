Профильный комитет Рады рекомендовал парламенту по результатам первого чтения принять проект Закона о предотвращении и противодействию антисемитизму в Украине №5109 за основу.
Читайте такжеЗаконопроект о противодействии антисемитизму внесли в повестку дня 5 сессии РадыОб этом сообщает Объединенная еврейская община Украины.
Отмечается, что на заседании комитета была озвучена публичная поддержка законопроекта от посольств Израиля, Германии и США, а также от уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой.
"Альтернативное предложение Мустафы Джемилева отправить законопроект на доработку было отклонено народными депутатами", - говорится в сообщении.
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