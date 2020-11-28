Единая позиция по этому вопросу будет определена в понедельник на заседании Согласительного совета председателей фракций и комитетов.

Народные депутаты могут увеличить количество пленарных недель или собираться на внеочередные заседания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил в комментарии журналистам после совещания руководства парламента, лидеров фракций и групп, в котором принимали участие премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Он отметил, что на совещании звучали предложения внести изменения в календарный план проведения сессии, чтобы парламент работал в декабре в пленарном режиме три недели подряд. Согласно этому плану, в декабре в пленарном режиме депутаты должны работать только две недели: с 1 по 4 и с 15 по 18 декабря.

«Были предложения от нескольких фракций сделать три сессионные недели рядом», - сказал Арахамия.

При этом он высказал мнение, что из-за «очень большого количества» больных COVID-19 среди депутатов и работников парламента это будет неуместным. (Сейчас COVID-19 болеет почти 30 депутатов и более 50 работников Аппарата ВР - УНИАН.)

«Лучше внеочередные сессии по необходимости, потому что много времени будет тратиться на политические дискуссии, и люди будут находиться в зале, а потом, когда возникнет критическая потребность что-то проголосовать, просто-напросто людей не будет», - сказал председатель фракции «Слуга народа».

По его словам, этот вопрос еще обсуждается, и позиция по нему будет определена в понедельник на заседании Согласительного совета председателей фракций и комитетов.

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Автор: Надя Пришляк