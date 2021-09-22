Закон впервые за годы независимости Украины на государственном уровне устанавливает определение антисемитизма - за его проявления могут наказывать.

Верховная Рада приняла закон "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие документа №5109 проголосовали 283 народных депутата.

В законе определено, что антисемитизм - это восприятие евреев, выражающееся как ненависть к евреям. Риторические и физические проявления антисемитизма направлены на евреев или неевреев и/или их собственность, учреждения, религиозные места еврейской общины.

В соответствии с законом, проявлениями антисемитизма являются:

отрицание в праве самоидентификации лиц еврейского происхождения;

призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинения вреда лицам еврейского происхождения;

высказывание ложных сведений, ненавистнических и озлобляющих, заявлений о лицах еврейского происхождения;

публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц независимо от этнического происхождения или вероисповедания;

отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост);

изготовление, распространение каких-либо материалов, содержащих антисемитские высказывания, а также публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания;

умышленное повреждение или разрушение зданий и других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений (домов) по мотивам антисемитизма;

умышленное повреждение, разрушение или осквернение мест захоронений лиц еврейского происхождения, памятников, памятных знаков, посвященных лицам еврейского происхождения, по мотивам антисемитизма;

нетерпимость к лицам нееврейского происхождения, которые были идентифицированы как лица еврейского происхождения;

призывы к антисемитизму.

"Антисемитизм, его проявления в Украине запрещаются", - говорится в законе.

Согласно документу, лицо также имеет право на возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных ему вследствие антисемитизма, его проявлений, в порядке, определенном законодательством Украины.

Читайте такжеМИД Израиля осудило проведение марша сторонников "Галичины" в КиевеКак отметили в Объединенной еврейской общине Украины, этот закон впервые за 30 лет независимости страны на государственном уровне устанавливает определение антисемитизма.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Перед этим его должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Объединенная еврейская община Украины опубликовала обращение к депутатам Верховной Рады относительно законопроекта О" предотвращении и противодействии антисемитизма в Украине" из-за возможного "внесения деструктивных правок".

3 июня парламент принял законопроект в первом чтении.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Надя Пришляк