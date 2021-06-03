Впереди - голосование нардепами законопроекта во втором чтении.

3 июня Верховная Рада в первом чтении приняла за основу законопроект №5109 "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине".

"За" проголосовали 252 депутата, воздержался 41 депутат, 45 не голосовали. Об этом сообщили в Объединенной еврейской общине Украины.

Читайте такжеВ Раду внесли законопроект о противодействии антисемитизмуСледующим шагом будет дальнейшая работа над законопроектом и голосование во втором чтении.

Напомним, что автором законопроекта выступил Максим Бужанский, народный депутат от фракции "Слуга народа", а соавторами стали еще 49 народных депутатов Украины.

Сразу после подачи законопроекта ОЕОУ передала в Верховную Раду Украины письма от 119 еврейских общин в поддержку принятия определения антисемитизма.

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Автор: Иван Бойко