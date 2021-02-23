Законом изымается норма, которой запрещалось возложение обязанностей министра на лицо, кандидатура которого на должность соответствующего министра была отклонена ВР текущего созыва.

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов госслужбы" с предложениями президента (№4531).

Читайте такжеЗеленский наложил вето на закон о проведении конкурсов на госслужбуКак передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 267 народных депутатов из 350, зарегистрированных в сессионном зале.

Предложения президента

Так, согласно предложениям президента, в законе Украины "О центральных органах исполнительной власти" устанавливается, что первый заместитель министра, заместители министра дают обязательные для исполнения государственными служащими и работниками аппарата министерства и его территориальных органов (в случае образования) поручения.

Что изымается из закона

Таким образом, из закона исключается положение, согласно которому в случае, если должность министра вакантна, запрещается возложение на первого заместителя министра и заместителей министра исполнение обязанностей министра, определенных рядом пунктов ч. 2 ст. 8 закона "О центральных органах исполнительной власти".

Также исключается положение, согласно которому в случае, если должность министра вакантна более 60 дней, запрещается возложение на первого заместителя министра, заместителей министра выполнения ряда обязанностей министра.

Кроме того, изъято положение, которым запрещается возложение обязанностей министра на лицо, кандидатура которого на должность соответствующего министра была отклонена Верховной Радой этого созыва.

Конкурсы на должности госслужащих

Среди прочего, в законе Украины "О государственной службе", в частности, определяется, что Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы проводит конкурс на занятие должностей государственной службы категории "А" и вносит субъекту назначения предложения по кандидатурам на такие должности общим количеством не более 3 человек (ранее - не более 5 человек).

Законом также, в частности, устанавливается, что конкурсы на должности, которые занимают лица, с которыми до вступления в силу данного закона заключены контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID- 19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, объявляются в течение 6 месяцев со дня вступления в силу данного закона в соответствии с очередностью заключения контрактов о прохождении госслужбы на соответствующие должности.

Контракты о прохождении госслужбы на период действия карантина, заключенные до вступления в силу данного закона, действуют до назначения на должность государственной службы лица по результатам конкурса, но не более 9 месяцев со дня вступления в силу данного закона.

При этом, объявленные отборы для назначения на вакантную должность госслужбы на период действия карантина, решения по результатам которых обнародованы, отменяются.

Специальная проверка, установленная статьей 56 Закона Украины "О предотвращении коррупции", не проводится в отношении лиц, назначаемых на должности госслужбы или в органах местного самоуправления не позднее следующего рабочего дня после прекращения действия контракта о прохождении ими государственной службы на период действия карантина при условии, что в отношении таких лиц уже проводилась спецпроверка при заключении соответствующего договора.

Госслужащие, зачисленные за штат согласно части первой статьи 87-1 закона Украины "О государственной службе" до вступления в силу этого закона, продолжают находиться на государственной службе. Предельный срок такого пребывания составляет 6 месяцев со дня увольнения с должности.

Конкурсы на должности госслужащих: другие детали

Согласно закону, в течение 6 месяцев с момента вступления его в силу должны быть объявлены конкурсы на должности, которые занимают лица по контракту о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного правительством в связи с пандемией COVID-19.

Соответствующие контракты будут действовать до назначения на должность государственной службы лица по результатам конкурса, но не более 9 месяцев со дня вступления в силу данного закона.

Если должность министра вакантна более 60 дней, одно и та же лицо, занимающее должность первого заместителя министра или заместителя министра, не может выполнять обязанности министра более 30 дней.

Кроме того, запрещается возлагать обязанности министра на лицо, кандидатура которого на соответствующую должность была отклонена Верховной Радой этого созыва.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Попытки назначить Витренко министром энергетики

17 декабря 2020 года Верховная Рада не поддержала назначение бывшего топ-менеджера НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьером-министром энергетики. Однако Витренко вскоре был назначен исполняющим обязанности министра энергетики.

28 января парламент вновь отказался назначить Витренко первым вице-премьером - министром энергетики.

4 февраля ВР отклонила законопроект, которым предусматривалось запретить повторно вносить в течение сессии одну и ту же кандидатуру на должность в правительстве. Через поправку к проекту закона, внесенную первым заместителем председателя фракции "Слуга народа" Александром Корниенко, предлагалось разрешить и.о. министра выполнять в полном объеме полномочия не 30, а 90 дней. Тогда Корниенко заявил, что тот, кто поддерживает президента Украины, должен проголосовать за эту поправку, намекая на ситуацию с кандидатом на должность Витренко, что позволило бы ему три месяца исполнять обязанности министра энергетики. За это проголосовали только 205 народных депутатов. Документ не приняли и отправили на доработку.

11 февраля Корниенко сообщил, что во фракции "Слуга народа" обсуждается вопрос о возможности в третий раз внести кандидатуру Витренко на утверждение в должности министра энергетики.

16 февраля парламент принял закон о восстановлении конкурсов на госслужбу (рег. Номер 4531), на следующий день его подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. 18 февраля он был возвращен с предложениями президента.

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Автор: Татьяна Поляковская