Заседание ВР начнется в 16:00 и созвано по требованию 153 народных депутатов.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении в четверг, 7 октября, внеочередного заседания.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь председателя ВР Ольга Туний, заседание начнется в 16:00 и созвано по требованию 153 народных депутатов.

В повестке дня - семь законодательных инициатив, касающихся пенсионного обеспечения и социальной поддержки.

На заседании планируется рассмотрение проектов законов "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения осовременивания и повышения размеров пенсий" (№ 4038), "О внесении изменения в статью 28 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно установления размера минимальной пенсии по возрасту на уровне минимальной заработной платы" (№ 4041).

Третий проект закона - "О внесении изменений в закон Украины "О пенсионном обеспечении по приведению его норм в соответствие с решением Конституционного Суда Украины от 23 января 2020 года 1-г/2020 об отмене увеличения пенсионного возраста для выхода на пенсию по возрасту на льготных условиях и на пенсию за выслугой лет" (№ 2810).

Также в повестке дня проект закона "О внесении изменения в статью 47 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно уточнения порядка выплаты пенсии" (№ 5606); проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения размера пенсионных выплат" (№ 4031).

Шестой вопрос - проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно повышения размера минимальной пенсии по возрасту до размера фактического прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность" (№ 4566).

Кроме того, парламент рассмотрит проект закона "О внесении изменения в статью 6 Закона Украины "О социальной защите детей войны" о государственной социальной поддержки детей войны" (№ 5605)

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Как сообщал УНИАН, в начале сентября некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщали о возможных кадровых изменениях в правительстве, в частности увольнении Андрея Тарана с должности министра обороны.

10 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что полной смены состава правительства не будет, а речь идет о замене 3-4 министров. При этом Арахамия отказался называть, о каких министерствах идет речь.

29 сентября депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщил, что на заседании фракции 1-2 октября в Трускавце будут рассматриваться кадровые вопросы. На вопрос о замене скольких министров может идти речь, он отметил, что "есть вопросы" по министрам обороны, экологии, социальной политики.

Автор: Надя Пришляк