Депутаты также заслушают информацию премьер-министра относительно тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Сегодня Верховная Рада Украины во втором чтении будет рассматривать президентский законопроект о всеукраинском референдуме.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера во время Согласительного совета председателей фракций, групп и парламентских комитетов была достигнута договоренность о заслушивании в начале заседания парламента информации премьер-министра Дениса Шмыгаля, касающейся тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

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В то же время в повестке дня это не отражено.

Парламент сегодня также планирует рассмотреть законопроект о принятии решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.

Кроме того, повесткой дня предусмотрено рассмотрение ряда законопроектов, касающихся усиления ответственности за препятствование в проведении проверок по вопросам техногенной и пожарной безопасности.

Среди прочего, будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в закон Украины «О лекарственных средствах» по поводу государственной регистрации лекарственных средств под обязательства, который касается использования вакцин в Украине.

Предусмотрено также рассмотрение во втором чтении проекта закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов.

Кроме того, депутаты должны рассмотреть законопроект об обеспечении открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях, а также законопроекты, касающиеся налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

В парламенте также будут рассматривать проект постановления о мерах по внедрению электронного реестра листков нетрудоспособности и законопроект об учете трудовой деятельности работника в электронной форме.

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Автор: Надя Пришляк