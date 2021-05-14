Избраны лауреаты в восьми номинациях антипремии.

Скандального депутата от ОПЗЖ Илью Киву номинировали на антипремию "Академическая недостоинство-2021" за защиту кандидатской диссертации "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

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Члены научной общественности Украины выбрали лауреатов в восьми номинациях антипремии. Илью Киву признали "Скандалом года".

В то же время Ученый совет при институте, который легитимизировал получение Кивой ученой степени, объявили "Спецсоветом года", 13 членов этого совета назвали "прихвостнями года".

Победители номинаций антипремии:

Плагиатор года – министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Фальсификатор года – эксперты КНИИСЭ, в частности Юрий Ирхин – за портретно-психологическую экспертизу по делу Шеремета, построенную не на методике, а на личном мнении эксперта.

Скандал года - присуждение Илье Киве ученой степени.

Прихвостень года - 13 членов спецсовета Д 26.891.02 за присуждение ученой степени кандидата наук по государственному управлению Илье Киве.

Токсичный ректор года - Союз ректоров вузов за поддержку назначения господина Шкарлета министром образования и науки Украины.

Мурзилка года - Журнал "Экономика Украины" – за то, что редколлегия отказалась отзывать статьи Сергея Шкарлета, содержавшие текстовые заимствования.

Псевдоученый года – доктор химических наук, академик НАН Владислав Гончарук за антинаучные утверждения: "Земле – 15 тысяч лет".

"Спец совет года – Специализированный ученый совет Д 26.891.02 ИПКГСЗУ.

Илья Кива защитил диссертацию: что известно

26 апреля народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива защищал кандидатскую диссертацию. Он претендовал на степень кандидата наук по государственному управлению.

Сообщалось, что на защиту диссертации Кивы не пускали журналистов "без аккредитации". Кроме того, трое мужчин в черной одежде блокировали вход в аудиторию в Институте подготовки кадров Госслужбы занятости, где Кива защищался.

По данным движения "Честно", Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение и Национальную академию внутренних дел по специальности право.

Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (педагог-психолог) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация техник-механик).

Защита длилась с 10 до 13 часов. Члены комиссии проголосовали единогласно: 13 - за, 0 - против.

Выйдя из аудитории после защиты, Кива поблагодарил журналистов, которые потратили свое время на освещение этого события, и отметил, что не надеялся на такой ажиотаж. По мнению нардепа, теперь "научное сообщество стало сильнее".

Однако СМИ выяснили, что депутат приложил к своей диссертации справку с поддельной подписью и указал конференции, в которых не участвовал.

Научного руководителя Кивы, Владимира Гурковского, который помогал депутату с диссертацией, уволили с работы.

После утверждения МОН результатов Илья Кива будет получать 15% надбавки к зарплате за научную степень.

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Автор: Яна Ставская