Скандального депутата от ОПЗЖ Илью Киву номинировали на антипремию "Академическая недостоинство-2021" за защиту кандидатской диссертации "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
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Члены научной общественности Украины выбрали лауреатов в восьми номинациях антипремии. Илью Киву признали "Скандалом года".
В то же время Ученый совет при институте, который легитимизировал получение Кивой ученой степени, объявили "Спецсоветом года", 13 членов этого совета назвали "прихвостнями года".
Победители номинаций антипремии:
Плагиатор года – министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Фальсификатор года – эксперты КНИИСЭ, в частности Юрий Ирхин – за портретно-психологическую экспертизу по делу Шеремета, построенную не на методике, а на личном мнении эксперта.
Скандал года - присуждение Илье Киве ученой степени.
Прихвостень года - 13 членов спецсовета Д 26.891.02 за присуждение ученой степени кандидата наук по государственному управлению Илье Киве.
Токсичный ректор года - Союз ректоров вузов за поддержку назначения господина Шкарлета министром образования и науки Украины.
Мурзилка года - Журнал "Экономика Украины" – за то, что редколлегия отказалась отзывать статьи Сергея Шкарлета, содержавшие текстовые заимствования.
Псевдоученый года – доктор химических наук, академик НАН Владислав Гончарук за антинаучные утверждения: "Земле – 15 тысяч лет".
"Спец совет года – Специализированный ученый совет Д 26.891.02 ИПКГСЗУ.
Илья Кива защитил диссертацию: что известно
- 26 апреля народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива защищал кандидатскую диссертацию. Он претендовал на степень кандидата наук по государственному управлению.
- Сообщалось, что на защиту диссертации Кивы не пускали журналистов "без аккредитации". Кроме того, трое мужчин в черной одежде блокировали вход в аудиторию в Институте подготовки кадров Госслужбы занятости, где Кива защищался.
- По данным движения "Честно", Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение и Национальную академию внутренних дел по специальности право.
- Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (педагог-психолог) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация техник-механик).
- Защита длилась с 10 до 13 часов. Члены комиссии проголосовали единогласно: 13 - за, 0 - против.
- Выйдя из аудитории после защиты, Кива поблагодарил журналистов, которые потратили свое время на освещение этого события, и отметил, что не надеялся на такой ажиотаж. По мнению нардепа, теперь "научное сообщество стало сильнее".
- Однако СМИ выяснили, что депутат приложил к своей диссертации справку с поддельной подписью и указал конференции, в которых не участвовал.
- Научного руководителя Кивы, Владимира Гурковского, который помогал депутату с диссертацией, уволили с работы.
- После утверждения МОН результатов Илья Кива будет получать 15% надбавки к зарплате за научную степень.
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