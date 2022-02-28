Также украинский парламент обратится к Генассамблее ООН - по поводу исключения России.

Верховная Рада Украины решила обратиться к Европейскому Союзу относительно ускоренного принятия Украины по специальной процедуры, а также к Генеральной ассамблеи ООН - об исключении Российской Федерации из ООН.

Об этом в своем Telegram- сказал народный депутат от "европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Он отметил, что состоялось заседание Согласительного совета парламента.

"Приняли такие решения: обратиться в Евросоюз относительно ускоренного принятия Украины по специальной процедуре; обратиться в Генеральную Ассамблею ООН относительно исключения Российской Федерации из Совета Безопасности ООН и вообще из ООН", - сообщил депутат.

Кроме того, добавил он, будут нарабатываться законопроекты, в частности, относительно конфискации всех активов страны-агрессора в Украине.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина подаст заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре в ближайшее время.

В то же время, по словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС хотел бы, чтобы Украина со временем стала его частью, однако решение о вступлении новых стран принимают страны-члены, которые не обязательно должны соглашаться со взглядами ЕС.

На сегодня Украина еще не имеет статуса страны-кандидата в ЕС.

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