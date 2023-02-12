Поправка, в случае принятия, будет действовать только в период военного положения.

Члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки подготовили поправку к закону о возможности назначения министром обороны военнослужащего.

Об этом народный депутат, член комитета Марьяна Безуглая сообщила в Facebook. "Да, в Комитете Верховная Рада Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки подготовлена такая правка, но это пока еще концепт и только для военного положения, того полномасштабного вторжения РФ, что продолжается сейчас", - написала она.

При этом Безуглая напомнила, на министром внутренних дел назначен полицейский (7 февраля Верховная Рада назначила Игоря Клименко на должность главы МВД - УНИАН).

Видео дня

Безуглая добавила, что, согласно поправке, министр обороны Украины назначается на должность Верховной Радой по представлению президента из числа гражданских лиц, а во время действия военного положения - может быть назначен из числа военнослужащих. При этом отмечается, что после окончания действия военного положения на должность министра обороны в течение 30 дней назначается гражданское лицо.

Кадровые перестановки в Украине - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 5 февраля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Алексея Резникова с должности министра обороны "переведут" на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

При этом Арахамия добавил, что Минобороны возглавит нынешний руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов.

Украинским законодательством предусмотрено, что министром обороны может быть только гражданское лицо.

6 февраля Резников заявил, что не получал предложение возглавить Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Позже Арахамия заявил, что о смене министра обороны речь уже не идет.

Вас также могут заинтересовать новости: