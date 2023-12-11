Он отметил, что Путин - бывший оперативник КГБ "со всеми вытекающими последствиями".

Бывший президент Украины Леонид Кучма предположил, что президент России Владимир Путин может быть одержим Украиной из-за психического расстройства.

"Люди говорят, что его (Путина) одержимость Украиной - это своего рода мания или психическое расстройство. Возможно, это правда", - сказал Кучма в интервью The Guardian.

Также Кучма описал Путина как оперативника КГБ. "Это его профессия, со всеми вытекающими из нее последствиями", - отметил он.

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Он также рассказал, что 24 февраля 2022 года во время нападения России он с женой Людмилой находились в центре Киева. "Я был уверен, что Путин способен на вторжение, но не был уверен, решится ли он на него", - сказал он.

По его словам, целью Путина было не только захватить территорию, но и уничтожить саму "концепцию" Украины, как "конкурентной альтернативы России".

"Доказательством этого являются ужасные человеческие потери и репутационные жертвы, на которые Путин готов пойти ради этого", - предположил он.

Кучма о войне в Украине

Также Кучма считает, что Путин не будет подписывать мирное соглашение с Украиной, поскольку "не может подписать документ, в котором говорится, что он не получил того, что хотел".

Кроме того, Кучма высказал мнение, что США "потеряют лицо перед всем миром", если откажутся от помощи Украине.

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