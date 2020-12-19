Относительно 10 человек территориальными органами ГМС принято решение об оформлении соответствующих документов для решения данного вопроса.

В Государственную миграционную службу Украины обратились с заявлениями о признании беженцем или лицом, нуждающимся в защите, 15 граждан Беларуси.

Читайте такжеСитуации в Беларуси и Молдове опасны для Украины - ДаниловОб этом сообщает "Радио Свобода".

"В территориальные органы ГМС в течение августа-ноября 2020 года с заявлением о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, обратились 15 граждан Республики Беларусь. Относительно 10 человек территориальными органами ГМС принято решение об оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, требующим дополнительной защиты", - говорится в ответе на запрос издания.

Согласно сообщению, за август-ноябрь текущего года решение о признании граждан Беларуси беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, и об отказе в предоставлении защиты в Украине, ГМС не принимала.

В то же время посол Украины в Беларуси Игорь Кизим сообщил, что за все время протестов в Беларуси, которые продолжаются с августа, в посольство Украины за помощью обратились 20 человек.

Справка УНИАН.

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним насилие, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

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Автор: Леся Лещенко