Его адвокаты обещают доказать, что он дома, где и должен находиться под домашним арестом.

Прокуратура проверяет, где сейчас находится народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила генеральный прокурор Украины во время телемарафона.

Отвечая на вопрос относительно того, что Медведчука не могут найти дома, и знает ли она, куда делся депутат, Венедиктова сказала: "Как только началась война, Медведчук - это лицо важное... Поэтому на вопрос прокуроров в Национальную полицию, вопросы были сразу же, - вы же понимаете, что Национальной полиции было не до наших вопросов в то время. И я думаю, что и на сегодняшний. Информацию, где Медведчук, мы проверяем".

Она добавила, что адвокаты депутата заявляют, что предоставят все свидетельства того, что Медведчук на месте.

"У нас пока такой уверенности нет. А ведь мы как прокуроры не можем зайти и посмотреть", - пояснила Венедиктова.

Генпрокурор напомнила, что Медведчук проходит по двум производствам.

"Лицо, которое у нас подозревается в государственной измене, - мы будем двигаться для привлечения его к ответственности", - сказала она.

На вопрос, что ждет Медведчука, если он сбежал из-под домашнего ареста, Венедиктова объяснила: "Если мы не убедимся, что он находится дома, конечно, мы его будем объявлять в розыск. Как только мы его объявим в розыск и найдем его, снова пойдем в суд и будем просить ему содержания под стражей. Я думаю, что суд в этом случае станет на нашу сторону".

Как сообщал УНИАН, 10 февраля Венедиктова сообщила, что правоохранительные органы начали документировать деятельность Медведчука в так называемой "угольной деле" еще в 2016 году.

27 февраля советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

Справка УНИАН. Государственное бюро расследований расследует производство о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Среди фигурантов дела - Медведчук. Ему и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину сообщили о подозрении в сентябре-ноябре 2021 года.