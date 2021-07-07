Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 миллиона гривень.

Суд в Киеве арестовал еще одного подозреваемого в деле о продаже для Вооруженных сил Украины некачественной военной техники.

Как сообщает пресс-служба Госбюро расследований, сегодня Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, избрав председателю правления завода "Кузница на Рыбальском" меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в более 443 млн гривень.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о Валерии Шандре.

Отмечается, что 5 июля суд избрал одному из бывших директоров Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме примерно 443 млн гривен.

Дело закупке некачественной техники для ВСУ: детали

2 июля следователи ГБР вручили подозрения экс-заместителю министра обороны в 2015-2019 годах, директорам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ в 2015-2017 и 2018-2019 годах, а также председателю правления "Завода "Кузница на Рыбальском".

Следствие установило, что за период 2016-2018 годов государству причинен ущерб на сумму около 475 миллионов гривен.

В частности, Минобороны для нужд Вооруженных сил закупало боевые катера "Кентавр" производства завода "Кузница на Рыбальском" и санитарные автомобили "Богдан" производства компании "Богдан Моторс", которые были ненадлежащего качества.

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Автор: Антонина Доломанжи