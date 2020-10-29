Рикард Йозвяк более вероятным считает, что Евросоюз задержит макрофинансовую помощь.

Приостановление действия безвизового режима с Европейским Союзом для граждан Украины из-за решения Конституционного суда об электронном декларировании чиновников является преждевременной спекуляцией.

Об этом репортер Радио Свобода Рикард Йозвяк написал в Twitter.

"Преждевременная спекуляция, что Украина может потерять визовую либерализацию с ЕС из-за вчерашнего разгрома электронных деклараций. Это является "ядерной мерой", и ЕС редко приводит в действие это сразу. Наиболее вероятно, что произойдет задержка с выплатой макрофинансовой помощи", - подчеркнул Йозвяк.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Евросоюзе могут запустить механизм приостановления безвизового режима с Украиной из-за решения Конституционного суда. В частности медиа сообщали о соответствующем письме представителя Украины при Европейском Союзе Николая Точицкого к вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольге Стефанишиной.

В то же время, по просьбе УНИАН в пресс-службе Точицкого отказались предоставить копию этого письма. "Извините, но мы не комментируем внутреннюю государственную переписку", - сообщили в дипломатическом учреждении.

Атака КСУ на антикоррупционные органы

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которой предусмотрена ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Конституционный суд своим решением лишил Нацагентство по предотвращению коррупции доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за решения КС Нацагентство по предотвращению коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

28 октября в Европейском Союзе напомнили, что предоставление финансовой помощи Украине связано с независимыми, эффективными и свободными от политического давления антикоррупционными органами.

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Автор: Виталий Саенко