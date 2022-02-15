Сообщается, что Украину посетят пять-шесть литовских парламентариев, программа визита еще не спланирована.

В день предполагаемого вторжения РФ в Украину Киев собираются посетить делегации парламентариев из Литвы и Польши.

Об этом УНИАН рассказал глава Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

"Мы хотим выразить солидарность, чтобы украинцы не были одни в такой ситуации, это самое главное. Мы хотим показать пример другим парламентариям, лидерам других стран. Нужно ехать в Украину, а не выезжать из нее. Я помню 2008 год, когда летели президенты разных стран в Грузию, тот визит помог приостановить агрессию", - рассказал УНИАН Лауринас Кащюнас.

По словам политика, прилетит пять-шесть литовских парламентариев, программа визита еще не спланирована.

Отметим, что 16 февраля – День независимости Литвы.

"Мы еще организовываем все визиты, встречи. Знаем, что будет делегация из Польши в этот же день. Может, что-то организуем трехстороннее, вспомним общую историю наших народов", - Кащюнас.

Напомним, политик не так давно был в Украине, побывал в прифронтовых районах Донбасса.

"Украины - народ, который знает, как защищать свою Родину, как воевать. И каждый агрессор должен это знать и, я думаю, они это знает. Вопрос только в том, чтобы украинцам было чем защищаться. И мы делаем очень много для этого, на выходных прибыла наша помощь. Хотелось, чтобы больше стран Запада это делали", - отметил Кащюнас.

По его словам, угроза вторжения реальна.

"Индикаторы показывают, что технически они (РФ - УНИАН) уже подготовились. Вопрос только в политическом решении. Будет оно или нет - другой вопрос. Если будет, его воплощение - вопрос не суток, а часов", - утверждает Кащюнас.

Угроза вторжения РФ в Украину: что известно

В последние пару месяцев Россия под видом учений сконцентрировала около границ Украины значительное количество военных. После чего в западных СМИ появилась информация о том, что РФ готовится к вторжению в Украину.

Между тем РФ отрицала свои намерения вторгнуться в Украину и в это же время выдвинула НАТО ультиматум. Среди прочего в нем было требование не принимать Украину в члены Альянса.

Западные страны всерйез озадачились возможным наступлением России на Украину. В связи с этим был проведен ряд поочередных переговоров на высшем уровне между президентами Украины, России, Франции и США.

В конце прошлой недели начался настоящий информационный апогей по поводу возможного вторжения РФ. В СМИ появилась даже дата наступления - 16 февраля, однако представитель Пентагона Джон Кирби не смог подтвердить начало вторжения России на территорию Украины в этот день.

В связи с растущей угрозой нападения РФ на Украину некоторые страны сократили численность сотрудников в своих диппредставительствах, а некоторые перенесли посольства из Киева во Львов. Кроме того, ряд стран рекомендовал своим гражданам покинуть Украину и не посещать ее в ближайшее время.

Сегодня стало известно, что Южный и Западный военные округа России начали возвращение войск в места дислокации после военных учений.

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