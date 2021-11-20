Радев отметил, что в его заявлении о полуострове "драмы нет".

Действующий глава Болгарии Румен Радев объяснил свои слова о "российском" Крыме.

Об этом сообщает bTV.

Радев отметил, что в его заявлении о полуострове "драмы нет".

"Вопрос абсолютно понятен. Аннексия Крыма – это нарушение международного права, но, как я говорил прошлым вечером, есть реалии в политике и на данный момент Крым принадлежит России", – ответил он.

Читайте такжеСаакашвили перевели в военный госпиталь (видео)В свою очередь, кандидат в президенты Илиана Йотова отметила, что этот вопрос должен решаться на международном дипломатическом уровне с Россией.

Болгария, отмечает она, была среди стран, которые призвали вынести это на переговоры ЕС-Россия.

Что предшествовало

На предвыборных дебатов Румен Радев, который во второй раз баллотируется в президенты страны, назвал оккупированный Россией Крым "российским". Также он заявил о якобы неэффективности введенных против России санкций за агрессию в отношении Украины.

МИД Украины в ответ пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева.

В сообщении министерства говорилось, что посол заверил в неизменной позиции Болгарии относительно поддержки территориальной целостности Украины, в том числе Крыма как неотъемлемой части территории нашего государства, и усилий по деоккупации полуострова, в частности путем участия Болгарии в работе Крымской платформы.

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Автор: Виолетта Орлова